Эксперты считают ношение масок против коронавируса опасным





Как отметили эксперты, перчатки и маски могут дать ложное чувство безопасности. Дело в том, что люди, которые их носят, часто не следуют простым рекомендациям по поводу гигиены. Они могут не мыть руки перед использованием масок и часто трогать ее руками. Когда маски часто поправляют, то это повышает риск возможного заражения. В случае, если человек использует перчатки, то ему нельзя трогать лицо, так как они будут неэффективны. Кроме этого, получается реже мыть руки в этом случае.Согласно статистическим сведениям, человек прикасается к лицу примерно 20 раз/час. Заразиться коронавирусом можно через близкие контакты, так как вирус попадает на слизистые оболочки.