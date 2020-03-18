Volvo XC90 будет доступен только с бензиновым двигателем





Бензиновый двигатель B5 был представлен еще в прошлом году, и он стал на один уровень с уже существующим дизельным. XC90 станет еще одним мягким гибридом в 2,0 литровой версии B5. Volvo придерживается позиции перехода автомобилей на бензиновые двигатели. С дизельным двигателем в данное время больше не доступны S60, S90 и V90. XC90 также можно будет купить только с бензиновым двигателем. Стоимость Volvo XC90 в комплектации Business Pro составляет 83 995 евро, в версии Inscription - 87 995 евро, а в R-Design - 88 995 евро.Компания производит XC90, оснащая его 398-сильным гибридным двигателем Recharge T8. Автомобиль можно выбрать с 18- или 19-дюймовыми легкосплавными версиями колесных дисков. Разработанные новые шины имеют меньшее сопротивление качению, и вследствие этого уменьшаются выбросы в атмосферу углекислого газа. В новой версии XC90 будет доступна новая аудиосистема от Bowers & Wilkins.В компании сообщают, что максимальная скорость, которую может развить внедорожник, составляет 180 км/ч.