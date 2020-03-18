Андрей Аршавин вслед за Дмитрием Тарасовым хочет уменьшить свои выплаты по алиментам





Известный полузащитник питерского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин, который полтора года назад завершил свою футбольную карьеру, намерен с помощью суда уменьшить выплаты по алиментам трем своим детям от брака с Юлией Барановской. Молодые люди на протяжении девяти лет состояли в незарегистрированном браке. Предлагать свою руку и сердце футболист за это время так и не стал.Пока Андрей Аршавин играл в футбол, его ежемесячные выплаты телеведущей достигали пять миллионов рублей ежемесячно. Сначала у него был заключён дорогой контракт с петербургским «Зенитом», а заканчивал свою карьеру он в казахском «Кайрате». После того, как спортсмен завершил свою карьеру, его доходы значительно снизились. В последнее время уровень его выплат упал до трехсот тысяч каждому ребенку.На днях стало известно, что Аршавин обратился в суд северной столицы с иском в отношении бывшей гражданской жены. Он просит судебный орган уменьшить выплаты в пользу Барановской. Ранее таким образом поступил бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. С помощью суда он пытался уменьшить размер алиментов на свою дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.