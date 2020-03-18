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Находящаяся на карантине Анастасия Квитко показала пышные формы на новом видео

Анастасия Квитко показала, чем занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. “Русская Кардашьян” в сексуальном наряде записала очередное видео, которое опубликовала в Instagram.

На показанных кадрах Анастасия Квитко позирует в соблазнительных леггинсах и топе, подчеркивающем талию. Верхняя часть наряда имеет глубокий вырез, который демонстрирует пышную грудь блогерши. Модель показала, как открывает напиток в квартире и выходит на балкон, где пьет его в разных позах. Аппетитные формы “русской Кардашьян” отметили многочисленные фанаты звезды Сети.

В подписи к собственной публикации Анастасия Квитко призвала подписчиков оставаться дома и создавать уют во время карантина.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:20

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