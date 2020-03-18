Находящаяся на карантине Анастасия Квитко показала пышные формы на новом видео

На показанных кадрах Анастасия Квитко позирует в соблазнительных леггинсах и топе, подчеркивающем талию. Верхняя часть наряда имеет глубокий вырез, который демонстрирует пышную грудь блогерши. Модель показала, как открывает напиток в квартире и выходит на балкон, где пьет его в разных позах. Аппетитные формы “русской Кардашьян” отметили многочисленные фанаты звезды Сети.В подписи к собственной публикации Анастасия Квитко призвала подписчиков оставаться дома и создавать уют во время карантина.