Эпидемиолог Сато Акихиро спрогнозировал окончание борьбы с коронавирусом на 2021 год





По словам медика, подготовившего научную публикацию для Токио по мерам безопасности на случай распространения вируса в мегаполисе, худший сценарий пандемии COVID-2019 предполагает значительный рост количества инфицированных людей – от 60-ти до 70-ти процентов. Однако он убежден, что странам Европы и США удастся избежать самой трагичной версии развития болезни. Для этого им необходимо максимально снизить факторы риска внутри своих государств., - отмечает Сато Акихиро. Также он заявил, что тяжелее всего переносят коронавирус люди старше 60-ти лет. Потому властям нужно как можно быстрее предпринять ограничительные меры безопасности для максимальной изоляции данной категории населения.Напоследок эпидемиолог призвал мужчин и женщин среднего возраста заботится о своих бабушках и дедушках, не подвергая их риску заражения, поскольку ученые до сих пор не создали эффективную вакцину, и количество летальных исходов растет ежедневно.