АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

Эпидемиолог Сато Акихиро спрогнозировал окончание борьбы с коронавирусом на 2021 год

Известный японский эпидемиолог и врач-инфекционист Сато Акихиро убежден, что худший сценарий развития пандемии с заражением 70% населения не сбудется. В то же время, он спрогнозировал окончание борьбы с коронавирусом на конец 2021 года.
Эпидемиолог Сато Акихиро спрогнозировал окончание борьбы с коронавирусом на 2021 год

По словам медика, подготовившего научную публикацию для Токио по мерам безопасности на случай распространения вируса в мегаполисе, худший сценарий пандемии COVID-2019 предполагает значительный рост количества инфицированных людей – от 60-ти до 70-ти процентов. Однако он убежден, что странам Европы и США удастся избежать самой трагичной версии развития болезни. Для этого им необходимо максимально снизить факторы риска внутри своих государств.

«В Японии количество зараженных росло плавно, в отличие от Америки, Италии и Южной Кореи. Идеально, чтобы в случае появления новых пациентов одновременно фиксировались данные о тех, кто выздоравливает и выписывается, чтобы система здравоохранения не перегружалась и держала ситуацию под своим контролем», - отмечает Сато Акихиро. Также он заявил, что тяжелее всего переносят коронавирус люди старше 60-ти лет. Потому властям нужно как можно быстрее предпринять ограничительные меры безопасности для максимальной изоляции данной категории населения.

Напоследок эпидемиолог призвал мужчин и женщин среднего возраста заботится о своих бабушках и дедушках, не подвергая их риску заражения, поскольку ученые до сих пор не создали эффективную вакцину, и количество летальных исходов растет ежедневно.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи назвали три главных мифа об иммунной…
Новый кроссовер Nissan Juke запатентовали в…
В АКОРТ объяснили причину опустевших полок в…
Регина Тодоренко показала, как сын Майкл учился плавать на…
Хабиб Нурмагомедов объяснил ситуацию касаемо боя с Тони…
Звезда "Дом-2" Саша Артемова показала, как её дочь учится…
Стартовали продажи китайского «УАЗ» BJ212 компании…
Звезда «Дом-2» Катя Жужа объявила о…
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
Находящаяся на карантине Анастасия Квитко показала пышные формы на новом…
Эпидемиолог Сато Акихиро спрогнозировал окончание борьбы с коронавирусом на 2021…
Эксперты считают ношение масок против коронавируса…
Врачи: В борьбе с коронавирусом поможет сон, здоровая диета и…
Эксперты предположили, как выглядела бы жизнь на спутнике Сатурна…
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева нашла плюсы в самоизоляции на время панедемии…
«Я всегда симпатизировал Жене»: Алексей Ягудин опроверг слухи о конфликте с…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова считает «страшной» ситуацию вокруг…
Эксперты назвали главные специи и травы для укрепления иммунитета в период…
Международная версия OPPO Reno3 доступна для…
Врачи: Люди с группой крови А (II) могут быть более уязвимыми перед…
Светлана Ходченкова рассказала, почему не едет на съемки в Голливуд: "Нет желания ждать у моря…
Андрей Аршавин вслед за Дмитрием Тарасовым хочет уменьшить свои выплаты по…
Китайские эксперты назвали развертывание Россией системы “Резонанс-Н” проблемой для…
Врач Алексей Хухрев дал рекомендации на случай заражения…
Павел Мамаев готовится уехать из…
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Moto E6s с двойной…
В компании Opel назвали стоимость новой версии…
На уход с телепроекта «Дом-2» номинированы: Мария Соловьева, Денис Мокроусов и Юлия…
Просмотреть все новости