Эпидемиолог Сато Акихиро спрогнозировал окончание борьбы с коронавирусом на 2021 год
Известный японский эпидемиолог и врач-инфекционист Сато Акихиро убежден, что худший сценарий развития пандемии с заражением 70% населения не сбудется. В то же время, он спрогнозировал окончание борьбы с коронавирусом на конец 2021 года.
По словам медика, подготовившего научную публикацию для Токио по мерам безопасности на случай распространения вируса в мегаполисе, худший сценарий пандемии COVID-2019 предполагает значительный рост количества инфицированных людей – от 60-ти до 70-ти процентов. Однако он убежден, что странам Европы и США удастся избежать самой трагичной версии развития болезни. Для этого им необходимо максимально снизить факторы риска внутри своих государств.
«В Японии количество зараженных росло плавно, в отличие от Америки, Италии и Южной Кореи. Идеально, чтобы в случае появления новых пациентов одновременно фиксировались данные о тех, кто выздоравливает и выписывается, чтобы система здравоохранения не перегружалась и держала ситуацию под своим контролем», - отмечает Сато Акихиро. Также он заявил, что тяжелее всего переносят коронавирус люди старше 60-ти лет. Потому властям нужно как можно быстрее предпринять ограничительные меры безопасности для максимальной изоляции данной категории населения.
Напоследок эпидемиолог призвал мужчин и женщин среднего возраста заботится о своих бабушках и дедушках, не подвергая их риску заражения, поскольку ученые до сих пор не создали эффективную вакцину, и количество летальных исходов растет ежедневно.
По словам медика, подготовившего научную публикацию для Токио по мерам безопасности на случай распространения вируса в мегаполисе, худший сценарий пандемии COVID-2019 предполагает значительный рост количества инфицированных людей – от 60-ти до 70-ти процентов. Однако он убежден, что странам Европы и США удастся избежать самой трагичной версии развития болезни. Для этого им необходимо максимально снизить факторы риска внутри своих государств.
«В Японии количество зараженных росло плавно, в отличие от Америки, Италии и Южной Кореи. Идеально, чтобы в случае появления новых пациентов одновременно фиксировались данные о тех, кто выздоравливает и выписывается, чтобы система здравоохранения не перегружалась и держала ситуацию под своим контролем», - отмечает Сато Акихиро. Также он заявил, что тяжелее всего переносят коронавирус люди старше 60-ти лет. Потому властям нужно как можно быстрее предпринять ограничительные меры безопасности для максимальной изоляции данной категории населения.
Напоследок эпидемиолог призвал мужчин и женщин среднего возраста заботится о своих бабушках и дедушках, не подвергая их риску заражения, поскольку ученые до сих пор не создали эффективную вакцину, и количество летальных исходов растет ежедневно.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:12