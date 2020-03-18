Регина Тодоренко показала, как сын Майкл учился плавать на Бали

По словам Регины Тодоренко, когда она стала мамой, то осознала, что способна «изменит мир». Сначала знаменитость испугалась, что у нее не получится качественно совмещать работу и материнские обязанности. Но этот этап ведущей и ее супругу Владу Топалову удалось преодолеть и появился «новый смысл жизни». Регина Тодоренко начала размышлять с позиции «давать» и теперь старается впитывать информацию, развиваться еще больше, чтобы познакомить своего сына Майкла с прекрасным миром. Как призналась супруга певца, она старается изымать опыт из всего, что она слышит и видит. Множество методик телеведущая почерпнула благодаря книгам о воспитании детей. Благодаря этим навыкам она стала лучше разбираться в людях, которые ее окружают.Регина Тодоренко с появлением ребенка осознала, что молодые родители способны сделать огромный вклад в развитие социума. Ведь именно от них зависит то, какого «качества» будет следующее поколение.Фолловеры удивились тому, как ловко у Майкла получается плавать в бассейне. На видео запечатлено, как ребенок весело плескается в воде, брызгается и учится нырять. Многие подписчики восхитились тем, что какая Регина Тодоренко хорошая и заботливая мама.