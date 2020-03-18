АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

Регина Тодоренко показала, как сын Майкл учился плавать на Бали

В своем микроблоге Instagram Регина Тодоренко показала трогательное видео, на котором запечатлено, как ее сын Майкл учился плавать на Бали. В посте телеведущая рассказала о воспитании своего годовалого ребенка и поделилась своими страхами.
Регина Тодоренко показала, как сын Майкл учился плавать на Бали

По словам Регины Тодоренко, когда она стала мамой, то осознала, что способна «изменит мир». Сначала знаменитость испугалась, что у нее не получится качественно совмещать работу и материнские обязанности. Но этот этап ведущей и ее супругу Владу Топалову удалось преодолеть и появился «новый смысл жизни». Регина Тодоренко начала размышлять с позиции «давать» и теперь старается впитывать информацию, развиваться еще больше, чтобы познакомить своего сына Майкла с прекрасным миром. Как призналась супруга певца, она старается изымать опыт из всего, что она слышит и видит. Множество методик телеведущая почерпнула благодаря книгам о воспитании детей. Благодаря этим навыкам она стала лучше разбираться в людях, которые ее окружают.

Регина Тодоренко с появлением ребенка осознала, что молодые родители способны сделать огромный вклад в развитие социума. Ведь именно от них зависит то, какого «качества» будет следующее поколение.

Фолловеры удивились тому, как ловко у Майкла получается плавать в бассейне. На видео запечатлено, как ребенок весело плескается в воде, брызгается и учится нырять. Многие подписчики восхитились тем, что какая Регина Тодоренко хорошая и заботливая мама.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи назвали три главных мифа об иммунной…
Новый кроссовер Nissan Juke запатентовали в…
В АКОРТ объяснили причину опустевших полок в…
Регина Тодоренко показала, как сын Майкл учился плавать на…
Хабиб Нурмагомедов объяснил ситуацию касаемо боя с Тони…
Звезда "Дом-2" Саша Артемова показала, как её дочь учится…
Стартовали продажи китайского «УАЗ» BJ212 компании…
Звезда «Дом-2» Катя Жужа объявила о…
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
Находящаяся на карантине Анастасия Квитко показала пышные формы на новом…
Эпидемиолог Сато Акихиро спрогнозировал окончание борьбы с коронавирусом на 2021…
Эксперты считают ношение масок против коронавируса…
Врачи: В борьбе с коронавирусом поможет сон, здоровая диета и…
Эксперты предположили, как выглядела бы жизнь на спутнике Сатурна…
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева нашла плюсы в самоизоляции на время панедемии…
«Я всегда симпатизировал Жене»: Алексей Ягудин опроверг слухи о конфликте с…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова считает «страшной» ситуацию вокруг…
Эксперты назвали главные специи и травы для укрепления иммунитета в период…
Международная версия OPPO Reno3 доступна для…
Врачи: Люди с группой крови А (II) могут быть более уязвимыми перед…
Светлана Ходченкова рассказала, почему не едет на съемки в Голливуд: "Нет желания ждать у моря…
Андрей Аршавин вслед за Дмитрием Тарасовым хочет уменьшить свои выплаты по…
Китайские эксперты назвали развертывание Россией системы “Резонанс-Н” проблемой для…
Врач Алексей Хухрев дал рекомендации на случай заражения…
Павел Мамаев готовится уехать из…
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Moto E6s с двойной…
В компании Opel назвали стоимость новой версии…
На уход с телепроекта «Дом-2» номинированы: Мария Соловьева, Денис Мокроусов и Юлия…
Просмотреть все новости