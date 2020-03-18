Хабиб Нурмагомедов объяснил ситуацию касаемо боя с Тони Фергюсоном

По словам Хабиба Нурмагомедова, недавно он беседовал с президентом Ultimate Fighting Championship Дэйном Уайтом. Он пообещал, что сделает всё возможное для проведения поединка между бойцами. «Скоро назовут место, где пройдёт бoй», отметил двукратный чемпион мира по боевому самбо в прямом эфире соцсети Instagram.Отметим, что сегодня в Нью-Йopкe должен был пройти турнир UFC 249, однако вследствие вспышки кopoнaвиpyca мероприятие пришлось отменить.