Стартовали продажи китайского «УАЗ» BJ212 компании BAW





Согласно имеющейся информации, рестайлинговый вариант машины имеет много косметических улучшений и повышенный уровень безопасности. Разработчики компании BAW оборудовали транспортное средство рамной конструкцией и независимой передней подвеской на двойных рычагах с задним мостом, который применяет пружины и продольные тяги. Под капот китайского «УАЗа» установили 15,-литровый мотор 4A91T, выдающий 136 лошадиных сил.Двигатель функционирует в паре с 5-диапазонной МКПП. Также в BJ212 присутствует полный привод. Авто получило ABS, автоматический корректор оптики и ремень безопасности для среднего кресла заднего ряда. Продажа данной модели варьируется от 820-ти до 995-ти тысяч рублей.