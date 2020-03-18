Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева нашла плюсы в самоизоляции на время панедемии коронавируса

Спортсменка не отрицает, что коронавирус разрушил планы множества людей, но карантин она посоветовала посвятить собственному совершенствованию. Она считает, что теперь не будет отговорок о нехватке времени. Ляйсан Утяшева напомнила о необходимости делать по утрам зарядку, а в свете последних событий ее можно будет растянуть на несколько часов. Жена Павла Воли посоветовала воспользоваться карантином, чтобы привести тело в форму и начать питаться правильно. Необходимость долго оставаться дома позволит “прокачать” кулинарные навыки. При этом работу в режиме “онлайн” никто не отменял, как и учебу. Таким образом можно заняться изучением иностранного языка. Утяшева посоветовала составить список книг, которые есть желание прочитать.“Генеральную уборку” можно провести не только в квартире, но и в собственном смартфоне, поскольку внимание этому вопросу уделяет очень мало пользователей. В комментариях поклонники Ляйсан Утяшевой полностью согласились со спортсменкой, а также дополнили перечень важных для себя дел и занятий.