У звезды «Дом-2» Ирины Агибаловой сорвались две поездки из-за коронавируса





Так, экс-участница «Дом-2» Ирина Агибалова рассказала, что в Лондон она даже успела билеты купить и визу открыть, но понимая всю серьезность происходящего, ей все-таки пришлось отказаться от путешествий. Тем не менее, Ирина Александровна говорит, что панике поддаваться не нужно, и в этой ситуации лучше постараться максимально сохранить спокойствие.Агибалова подчеркивает, что каждый человек является членом общества, и мы не можем оставаться в стороне, когда в мире происходят подобные вещи. Никто просто не имеет права быть безответственным и должен думать о своей семье и близких людях.Кроме того, звезда проекта «Дом-2» Ирина Агибалова подчеркивает, что нужно не забывать об элементарных средствах гигиены и надевать маски, если отправляешься в общественное место.