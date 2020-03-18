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У звезды «Дом-2» Ирины Агибаловой сорвались две поездки из-за коронавируса

В своем личном блоге звезда проекта «Дом-2» Ирина Агибалова пожаловалась, что из-за коронавируса вынуждена была перенести все свои запланированные поездки. Женщина рассказала, что хотела побывать на островах, а также посетить Лондон, но пока все планы пришлось отменить.
У звезды «Дом-2» Ирины Агибаловой сорвались две поездки из-за коронавируса

Так, экс-участница «Дом-2» Ирина Агибалова рассказала, что в Лондон она даже успела билеты купить и визу открыть, но понимая всю серьезность происходящего, ей все-таки пришлось отказаться от путешествий. Тем не менее, Ирина Александровна говорит, что панике поддаваться не нужно, и в этой ситуации лучше постараться максимально сохранить спокойствие.

Агибалова подчеркивает, что каждый человек является членом общества, и мы не можем оставаться в стороне, когда в мире происходят подобные вещи. Никто просто не имеет права быть безответственным и должен думать о своей семье и близких людях.
Кроме того, звезда проекта «Дом-2» Ирина Агибалова подчеркивает, что нужно не забывать об элементарных средствах гигиены и надевать маски, если отправляешься в общественное место.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:43

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