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В компании Opel назвали стоимость новой версии Insignia

Новая версия Opel Insignia была представлена еще в 2019 году, когда получила незначительные нововведения в плане кузова. Теперь в немецкой компании назвали стоимость модернизированной модели с широким диапазоном моторов.

Основными отличиями нового Opel Insignia от предыдущего поколения можно назвать пересмотренный дизайн фар, более широкую радиаторную решетку и слегка измененные бампера. Кроме того, бренд подтвердил наличие сборки GSi в расширенном каталоге двигателей. Стандартная комплектация Grand Sport с 1,4-литровым мотором мощностью 145 л.с, климат-контролем, 7-дюймовым экраном, сервисами Android Auto и Apple CarPlay, а также парктрониками обойдется покупателю в 36,7 тысяч долларов США.

Более эксклюзивным предложением может стать модель с 2,0-литровым агрегатом на 200 л.с. и 350 Нм, который дополняется 9-ступенчатой АКПП. А вот на самой вершине обновленной линейки находится спортивная GSi с 230 л.с. от этого блока вместе с 9-диапазонным "автоматом". Любителей дизельных установок тоже не оставили в стороне: в наличии есть 1,5-литровая установка на 122 л.с. с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 2-литровый агрегат на 174 л.с. с автоматической коробкой с восемью скоростями.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:56

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