Врач Алексей Хухрев дал рекомендации на случай заражения коронавирусом





Прежде всего, необходимо объективно оценить вероятность заражения именно коронавирусом. Коллега Алексей Хухрева – Евгений Комаровский в своих видео-консультациях на официальном канале в YouTube неоднократно упоминал, что люди молодого и среднего возраста, которые не имеют серьезных хронических патологий, угнетающих иммунитет, вероятнее всего, могут заболеть ОРВИ, но даже в таком случае они представляют угрозу для более пожилых мужчин и женщин.По словам Алексея Хухрева, человек должен самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности других и не усугубить свое состояние. Категорически запрещено самостоятельно идти или ехать в медицинское учреждение. При первых признаках заболевания нужно уведомить семейного лечащего врача или сразу позвонить 103, если состояние стремительно ухудшается. В том или ином случае, решать и ставить диагноз будут только специалисты, приехавшие к пациенту на дом, которые проведут необходимые обследования и назначат лечение.Что касается приема препаратов до приезда врачей, Алексей Хухрев рекомендует использовать симптоматические медикаменты из группы анальгетиков, как парацетамол, против жара и воспалительного процесса. В то же время не стоит превышать дозировку, указанную в инструкции и не заниматься самолечением.