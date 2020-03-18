Врач Алексей Хухрев дал рекомендации на случай заражения коронавирусом
Врач-терапевт Алексей Хухрев дал рекомендации и проинструктировал граждан России, что необходимо делать на случай заражения коронавирусом. По словам специалиста, есть только один одобренный путь, которому должен следовать пациент с подозрением на COVID-2019.
Прежде всего, необходимо объективно оценить вероятность заражения именно коронавирусом. Коллега Алексей Хухрева – Евгений Комаровский в своих видео-консультациях на официальном канале в YouTube неоднократно упоминал, что люди молодого и среднего возраста, которые не имеют серьезных хронических патологий, угнетающих иммунитет, вероятнее всего, могут заболеть ОРВИ, но даже в таком случае они представляют угрозу для более пожилых мужчин и женщин.
По словам Алексея Хухрева, человек должен самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности других и не усугубить свое состояние. Категорически запрещено самостоятельно идти или ехать в медицинское учреждение. При первых признаках заболевания нужно уведомить семейного лечащего врача или сразу позвонить 103, если состояние стремительно ухудшается. В том или ином случае, решать и ставить диагноз будут только специалисты, приехавшие к пациенту на дом, которые проведут необходимые обследования и назначат лечение.
Что касается приема препаратов до приезда врачей, Алексей Хухрев рекомендует использовать симптоматические медикаменты из группы анальгетиков, как парацетамол, против жара и воспалительного процесса. В то же время не стоит превышать дозировку, указанную в инструкции и не заниматься самолечением.
Прежде всего, необходимо объективно оценить вероятность заражения именно коронавирусом. Коллега Алексей Хухрева – Евгений Комаровский в своих видео-консультациях на официальном канале в YouTube неоднократно упоминал, что люди молодого и среднего возраста, которые не имеют серьезных хронических патологий, угнетающих иммунитет, вероятнее всего, могут заболеть ОРВИ, но даже в таком случае они представляют угрозу для более пожилых мужчин и женщин.
По словам Алексея Хухрева, человек должен самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности других и не усугубить свое состояние. Категорически запрещено самостоятельно идти или ехать в медицинское учреждение. При первых признаках заболевания нужно уведомить семейного лечащего врача или сразу позвонить 103, если состояние стремительно ухудшается. В том или ином случае, решать и ставить диагноз будут только специалисты, приехавшие к пациенту на дом, которые проведут необходимые обследования и назначат лечение.
Что касается приема препаратов до приезда врачей, Алексей Хухрев рекомендует использовать симптоматические медикаменты из группы анальгетиков, как парацетамол, против жара и воспалительного процесса. В то же время не стоит превышать дозировку, указанную в инструкции и не заниматься самолечением.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:16