АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

Врач Алексей Хухрев дал рекомендации на случай заражения коронавирусом

Врач-терапевт Алексей Хухрев дал рекомендации и проинструктировал граждан России, что необходимо делать на случай заражения коронавирусом. По словам специалиста, есть только один одобренный путь, которому должен следовать пациент с подозрением на COVID-2019.
Врач Алексей Хухрев дал рекомендации на случай заражения коронавирусом

Прежде всего, необходимо объективно оценить вероятность заражения именно коронавирусом. Коллега Алексей Хухрева – Евгений Комаровский в своих видео-консультациях на официальном канале в YouTube неоднократно упоминал, что люди молодого и среднего возраста, которые не имеют серьезных хронических патологий, угнетающих иммунитет, вероятнее всего, могут заболеть ОРВИ, но даже в таком случае они представляют угрозу для более пожилых мужчин и женщин.

По словам Алексея Хухрева, человек должен самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности других и не усугубить свое состояние. Категорически запрещено самостоятельно идти или ехать в медицинское учреждение. При первых признаках заболевания нужно уведомить семейного лечащего врача или сразу позвонить 103, если состояние стремительно ухудшается. В том или ином случае, решать и ставить диагноз будут только специалисты, приехавшие к пациенту на дом, которые проведут необходимые обследования и назначат лечение.

Что касается приема препаратов до приезда врачей, Алексей Хухрев рекомендует использовать симптоматические медикаменты из группы анальгетиков, как парацетамол, против жара и воспалительного процесса. В то же время не стоит превышать дозировку, указанную в инструкции и не заниматься самолечением.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач Алексей Хухрев дал рекомендации на случай заражения…
Павел Мамаев готовится уехать из…
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Moto E6s с двойной…
В компании Opel назвали стоимость новой версии…
На уход с телепроекта «Дом-2» номинированы: Мария Соловьева, Денис Мокроусов и Юлия…
Эксперты рассказали о риске удаленной работы для…
У звезды «Дом-2» Ирины Агибаловой сорвались две поездки из-за…
РФ предложила Белоруссии создать 12 наднациональных…
Торговые центры Москвы предприняли новые ограничительные меры против…
«Твоя воля сделала меня счастливой»: Татьяна Тарасова поздравила Алексея Ягудина с…
Участник "Дом-2" Никита Уманский тщательно скрывал, что…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель наклонилась, чтобы взять Василису, но тут у неё выпал…
Совет Федерации обсудил вероятность снятия санкций из-за пандемии…
«Ледяная купель»: Анастасия Волочкова поделилась «христианским» средством от…
«Официальный выходной»: Крым празднует шестую годовщину воссоединения с…
Наталья Водянова и Антуан Арно могут отменить свадьбу на фоне…
В NASA рассматривают отказ от проекта лунной орбитальной…
Певица Жасмин не против общения старшего сына Михаила со своим бывшим…
Курс евро стал ниже на 44…
Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 2016…
В продаже появилась новая версия Huawei Nova…
«10 перелетов в маске»: Вера Брежнева показала свою экипировку от…
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах РФ за…
Ученый заявил о необходимости освоения космоса из-за пандемии…
Глава Сбербанка рассказал о "наиболее экстремальном сценарии" кризиса в…
Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о…
Эксперты сообщили о подорожании автомобилей с пробегом в…
Коллеги поддержали Любовь Успенскую после конфликта с Татьяной…
Просмотреть все новости