Эксперты рассказали о риске удаленной работы для банков





Руководство банков заявило о полной готовности к переходу на удаленный режим работы. Однако принятые для защиты здоровья граждан меры грозят и определенными рисками. Хакеры наверняка начнут более активно атаковать оборудование и ПК, пока у сотрудников могут иметься незащищенные домашние сети. Координированно откликаться на поступающие угрозы из дома проблематично. В связи с этого компаниям рекомендовано подготовить достаточно защищенных и предварительно настроенных компьютеров, которые предоставят исключительно ключевым сотрудникам. Рекомендуется двухступенчатая аутентификация, а все вопросы следует обсуждать в закрытых чатах. Важно обеспечить зашифрованность любого рода подключений к корпоративной сети. В противном случае банки рискуют заразить систему уже известными сетевыми вирусами. При этом такой режим требует дополнительной нагрузки серверов.Предварительные меры уже приняли в Газпроме, пока МКБ дает своим сотрудникам удаленное рабочее место, клавиатуру и мышь, что исключает риски при двухступенчатой аутентификации. В Альфа-банке сотрудники давно практикуют работу из дома, поэтому здесь предусматривается безопасность всей инфраструктуры, в том числе и инструментов для удаленной работы.