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На уход с телепроекта «Дом-2» номинированы: Мария Соловьева, Денис Мокроусов и Юлия Белая

На днях стали известны кандидаты на голосование, которое пройдет в субботу. На последнем выпуске «Бородина против Бузовой» на удаление с проекта предложили троих человек: Юлию Белую, Марию Соловьёву и Дениса Мокроусова. По информации, которая распространяется по социальным сетям, из-за конфликта с Никитой Уманским участники уже отправили Марию за периметр.
На уход с телепроекта «Дом-2» номинированы: Мария Соловьева, Денис Мокроусов и Юлия Белая

Сегодня Алёне Рапунцель с помощью родных Дениса Мокроусова показали реальную жизнь за пределами шоу. Так, перед походом в ЗАГС, люди выстраивают отношения годами, а несколько недель совместного житья не являются поводом для свадьбы.

Юлию Белую эксперты, в состав которых попал Алексей Безус, единогласно назвали лишней на телепроекте. Антон Беккужев уточнил, что отношения у неё возможны только с Ромашовым. Зато Евгения назвали подающим надежды музыкантом и очень хорошим человеком, из которого Белая смогла вытащить только негатив.

Мария Соловьёва когда-то пришла на телестройку, чтобы завоевать сердце Даниила Сахнова, но не смогла понравиться Дане. Она запала в душу Никите Платонову, но предпочла отказать ему.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50

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