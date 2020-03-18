«Я всегда симпатизировал Жене»: Алексей Ягудин опроверг слухи о конфликте с Плющенко





Спортсмен рассказал журналистам, что неплохо общается с мужем Яны Рудковской в рамках информационного поля. Ягудин не понимает, откуда возникли слухи, что у них с Плющенко есть взаимная антипатия друг к другу. Как отметил олимпийский чемпион, в случае необходимости он готов обратиться за помощью к фигуристу и даже его жене., - прокомментировал заслуженный мастер спорта ситуацию с конфликтом. Кроме этого, он назвал избранника телеведущей выдающимся спортсменом, который в течение многих лет побеждает в соревнованиях.Ягудин не намерен судить коллегу по льду, ведь считает, что это его не касается. Сейчас знаменитость почти не общается с Плющенко, так как занят работой и заботой о семье.