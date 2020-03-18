Международная версия OPPO Reno3 доступна для предзаказа





Если говорить о глобальном Reno3, то разработчики OPPO дизайн практически не затронули, но технические показатели поменялись заметно. Смартфон оснастили AMOLED-дисплеем на 6,4 дюймов с Full HD+. Аппаратная платформа OPPO Reno3 представлена чипом Helio P90, который будет работать в союзе с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной. Китайская версия использует процессор Dimensity 1000. Гаджет работает на Android 10, а в качестве оболочки используется ColorOS 7.Квадрокамера, главный датчик которой 48 мегапикселей, расположена на задней панели смартфона. Селфи-камеру разработчики разместили в вырезе экрана каплевидной формы, а снимает она с разрешением 44 Мп. Благодаря программному обеспечению OPPO Reno3 способен делать снимки с разрешением 108 Мп. Также, гаджет может похвастаться поддержкой 20—кратного цифрового и 5—кратного гибридного зума. Емкость аккумулятора глобального смартфона 4025 мАч с возможностью поддержки быстрой зарядки 30 Вт. Reno3 от OPPO оснастили аудиоразъемом, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков.