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Китайские эксперты назвали развертывание Россией системы “Резонанс-Н” проблемой для США

Развертывание Россией системы “Резонанс-Н” для противодействия гиперзвуковому оружию может стать проблемой для США. Подобное мнение высказали эксперты из китайского издания Sohu.

По словам китайских журналистов из информационного портала Sohu, пока США делает первые шаги в разработке гиперзвукового оружия, Россия уже обзавелась средствами противодействия этому типу вооружения. Более того, отечественные инженеры в скором времени развернут на Кольском полуострове две установки “Резонанс-Н”. Их основной целью станет обнаружение и опознавание различных воздушных целей, которые включают в себя баллистические боеголовки и сверхбыстрые ЛА.

Основным плюсом гиперзвуковых ракет эксперты называют их невероятную дальность поражения и скорость. Современные системы ПРО не способны остановить эти снаряды вовремя. Все же России удалось добиться значительного прорыва в их обезвреживании, чего не наблюдается у ВС США. Это может стать основным преимуществом над РФ в случае борьбы с потенциальным противником, ввиду наличия передового оружия и надежной защиты от него.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:22

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