Китайские эксперты назвали развертывание Россией системы “Резонанс-Н” проблемой для США





По словам китайских журналистов из информационного портала Sohu, пока США делает первые шаги в разработке гиперзвукового оружия, Россия уже обзавелась средствами противодействия этому типу вооружения. Более того, отечественные инженеры в скором времени развернут на Кольском полуострове две установки “Резонанс-Н”. Их основной целью станет обнаружение и опознавание различных воздушных целей, которые включают в себя баллистические боеголовки и сверхбыстрые ЛА.Основным плюсом гиперзвуковых ракет эксперты называют их невероятную дальность поражения и скорость. Современные системы ПРО не способны остановить эти снаряды вовремя. Все же России удалось добиться значительного прорыва в их обезвреживании, чего не наблюдается у ВС США. Это может стать основным преимуществом над РФ в случае борьбы с потенциальным противником, ввиду наличия передового оружия и надежной защиты от него.