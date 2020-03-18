Торговые центры Москвы предприняли новые ограничительные меры против коронавируса
Торговые центры Москвы предприняли новые ограничительные меры против коронавируса. Учитывая рекомендации властей и рост зарегистрированных случаев заражения руководство столичных молов «прорабатывает сценарий работы в особом режиме».
По словам генерального директора компании AFI Development, владеющей сетью ТЦ, в «Афимолле» обслуживание торговых залов будет находиться под постоянным контролем. На развлекательных площадках и фудкортах допустимая норма количества посетителей - не более 50-ти человек, чтобы не создавать угрозу массового заражения коронавирусом. Также руководство уже предусмотрело достаточное количество дозаторов с дезинфицирующим средством и бесплатные медицинские маски, которые будут раздавать сотрудники магазинов. Кроме того, в ночное время все помещения в обязательном порядке будут проходить кварцевание.
Подобные дополнительные меры безопасности предприняли в торговых центрах «Европейский» и «Депо», а также на «Центральном рынке». Согласно сообщению представителя компании «Киевская площадь», являющегося владельцем данных объектов, во всех помещениях комплексов каждые два часа проводится дополнительный клининг, а в системах вентиляции и очистки воздуха в разы увеличена частота смены фильтров.
Как известно, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении запретить любые мероприятия в помещениях, в том числе и торговых центрах, где будет более 50-ти человек, до 10 апреля. Кроме того, с 16-го марта во всех столичных школах ввели свободное посещение, чтобы снизить риски инфицирования детей, а впоследствии старшего поколения.
По словам генерального директора компании AFI Development, владеющей сетью ТЦ, в «Афимолле» обслуживание торговых залов будет находиться под постоянным контролем. На развлекательных площадках и фудкортах допустимая норма количества посетителей - не более 50-ти человек, чтобы не создавать угрозу массового заражения коронавирусом. Также руководство уже предусмотрело достаточное количество дозаторов с дезинфицирующим средством и бесплатные медицинские маски, которые будут раздавать сотрудники магазинов. Кроме того, в ночное время все помещения в обязательном порядке будут проходить кварцевание.
Подобные дополнительные меры безопасности предприняли в торговых центрах «Европейский» и «Депо», а также на «Центральном рынке». Согласно сообщению представителя компании «Киевская площадь», являющегося владельцем данных объектов, во всех помещениях комплексов каждые два часа проводится дополнительный клининг, а в системах вентиляции и очистки воздуха в разы увеличена частота смены фильтров.
Как известно, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении запретить любые мероприятия в помещениях, в том числе и торговых центрах, где будет более 50-ти человек, до 10 апреля. Кроме того, с 16-го марта во всех столичных школах ввели свободное посещение, чтобы снизить риски инфицирования детей, а впоследствии старшего поколения.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:42