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Эксперты предположили, как выглядела бы жизнь на спутнике Сатурна Титане

Эксперты предположили, как выглядела бы жизнь на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. Считается, что это тело Солнечной системы является главным претендентом на роль места, где возможна жизнь вне Земли.

Размер Титана превышает площадь Луны приблизительно в три раза. Средняя температура на спутнике Сатурна составляет -180 °C, однако он обладает плотной атмосферой, доказано стабильное существование жидкости на его поверхности. По данным издания Popular Science, на протяжении многих лет астробиологи пытаются ответить на вопрос, какие же формы жизни могут там существовать. В 2015 году американские учёные сделали вывод, что на данном теле Солнечной системы мог бы быть акрилонитрил. Спустя два года его действительно удалось обнаружить.

Эти данные применили шведские эксперты. Целью исследования было определить, какую форму могли бы принимать акрилонитрильные существа. Когда такое органическое соединение контактирует с ледяными молекулами метана, оно приобретает кристаллическую структуру. Как считают специалисты, возможные формы жизни на спутнике Сатурна не могут иметь мягкую оболочку, подобно живым организмам на планете Земля.

Астробиологи до сих пор спорят относительно потенциальной формы титановых существ. Согласно одному из вариантов, клетки организмов способны производить вещества, необходимые для выживания. Другой прогноз заключается в том, что эти формы не имеют клеточных мембран и представляют собой особенную поверхностную поросль, живущую на краю метановых озер. Выяснить, есть ли всё же жизнь на крупнейшем спутнике Сатурна, можно будет в 2030-х годах – именно тогда учёные NASA планируют провести миссию, в которой задействуют космические зонды. По задумке экспертов, специальный дрон, получивший название Dragonfly, пролетит сквозь атмосферу Титана.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:56

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