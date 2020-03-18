Участник "Дом-2" Никита Уманский тщательно скрывал, что женат





Поклонники оценили представление на три балла. Они даже вспомнили мать Никиты, которая приходила на шоу в надежде найти своему сыну жену. Как выяснилось в недавнем эфире телестройки, у Никиты Уманского до сих пор стоит в паспорте штамп о бракосочетании. В социальных сетях зрители взорвались огромным количеством негативных комментариев. Они не понимают, как мужчина может скрывать этот факт не только от Виктории, но и от собственной матери.Каким образом организаторы проекта или служба, которая занимается кастингом, проверяли документы Уманского, неизвестно. Многие посчитали это достойным поводом для очередного выпуска «Бородина против Бузовой».Это происшествие в который раз убедило поклонников, что мужчина пытается заработать себе популярности за счёт отношений с девушками. После Клавдии Безверховой он занялся Викторией Каплий, но это опять ни к чему не привело.