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Участник "Дом-2" Никита Уманский тщательно скрывал, что женат

Организаторы очень старались, когда готовили участников телешоу «Дом-2» Викторию Каплий и Никиту Уманского для поездки в ЗАГС, чтобы подать там заявление. Перед зрителями разыгрывали фальшивую историю любви взрослого мужчины, который не состоялся за рамками телепроекта, и Виктории Каплий, которая была вынуждена брать всё в свои руки.
Участник "Дом-2" Никита Уманский тщательно скрывал, что женат

Поклонники оценили представление на три балла. Они даже вспомнили мать Никиты, которая приходила на шоу в надежде найти своему сыну жену. Как выяснилось в недавнем эфире телестройки, у Никиты Уманского до сих пор стоит в паспорте штамп о бракосочетании. В социальных сетях зрители взорвались огромным количеством негативных комментариев. Они не понимают, как мужчина может скрывать этот факт не только от Виктории, но и от собственной матери.

Каким образом организаторы проекта или служба, которая занимается кастингом, проверяли документы Уманского, неизвестно. Многие посчитали это достойным поводом для очередного выпуска «Бородина против Бузовой».

Это происшествие в который раз убедило поклонников, что мужчина пытается заработать себе популярности за счёт отношений с девушками. После Клавдии Безверховой он занялся Викторией Каплий, но это опять ни к чему не привело.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

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