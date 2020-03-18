Павел Мамаев готовится уехать из России





Как отметил Павел Мамаев, сейчас они развернули подготовку “глобальному переезду” за пределы России, но раскрыть подробности он отказался. Спортсмен обратил внимание, что: “Всему свое время”. Кроме того, он спокойно относится к решению об остановке чемпионата России, призывая фанатов заботиться о своем здоровье. За это время Мамаев планирует полностью оправиться после нового повреждения. Как известно, чемпионат России по футболу будет продолжен лишь 10 апреля из-за вспышки коронавируса.После тюремного заключения за драку футболист заключил контракт с “Ростовом”, где дебютировал в весенней части ЧР. В игре против ЦСКА футболист забил гол, а состязание с “Локомотивом” пропустил по причине проблем со здоровьем.