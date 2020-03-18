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Павел Мамаев готовится уехать из России

Павел Мамаев решил дать ответ на интересующий болельщиков вопрос о своем переезде из России. Футболист пообщался с подписчиками Instagram-аккаунта его супруги Аланы Мамаевой.
Павел Мамаев готовится уехать из России

Как отметил Павел Мамаев, сейчас они развернули подготовку “глобальному переезду” за пределы России, но раскрыть подробности он отказался. Спортсмен обратил внимание, что: “Всему свое время”. Кроме того, он спокойно относится к решению об остановке чемпионата России, призывая фанатов заботиться о своем здоровье. За это время Мамаев планирует полностью оправиться после нового повреждения. Как известно, чемпионат России по футболу будет продолжен лишь 10 апреля из-за вспышки коронавируса.

После тюремного заключения за драку футболист заключил контракт с “Ростовом”, где дебютировал в весенней части ЧР. В игре против ЦСКА футболист забил гол, а состязание с “Локомотивом” пропустил по причине проблем со здоровьем.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:10

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