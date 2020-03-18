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«Твоя воля сделала меня счастливой»: Татьяна Тарасова поздравила Алексея Ягудина с 40-летием

Сегодня Алексей Ягудин празднует свое 40-летие. Фигуриста поздравляют многие коллеги, в том числе Татьяна Тарасова, посвятившая ему трогательный пост в Instagram.
«Твоя воля сделала меня счастливой»: Татьяна Тарасова поздравила Алексея Ягудина с 40-летием

Знаменитость опубликовала в своем блоге совместный снимок с именинником, а в подписи к нему призналась олимпийскому чемпиону в любви. Как отметила Тарасова, с «этим самым сильным и прекрасным чувством она живет уже третий десяток лет», имея в виду дружеские отношения между ней и Ягудиным. Заслуженный тренер СССР выразила благодарность 40-летнему спортсмену за удивительные ощущения, которые ей дарила совместная работа со звездой. Также Тамара Анатольевна отметила азарт олимпийца и волнительные моменты, которые они вместе пережили.

По словам Тарасовой, внутренний мир фигуриста и его воля сделали ее счастливой. Также мастер спорта призналась в любви всему семейству Ягудина – его матери, бабушке, супруге и детям.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:38

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