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Совет Федерации обсудил вероятность снятия санкций из-за пандемии коронавируса

Напряженная экономическая ситуация в мире ввиду пандемии коронавируса может пойти на руку РФ. Совет Федерации обсудил вероятность снятия санкций из-за распространения патогена.

Член Совета Федерации Игорь Морозов сообщил в комментарии российскому изданию, что снятие экономических санкций Евросоюза с России не представляется возможным. По мнению сенатора, пандемия коронавируса не затронет политические решения ЕС, поскольку они якобы регулируются "мощнейшим давлением" со стороны США. В качестве примера Морозов привел Болгарию, которая на недавнем заседании парламента решила сохранить санкции, хотя Россия является основным поставщиком газа в страну и даже снизила его стоимость на 40%. Политик считает, что подобные послабления должны были каким-либо образом повлиять на отношения двух государств.

В то же время, Морозов называет отмену санкций шагом, который "необходимо было принять еще до вспышки COVID-19". Его слова поддержал депутат парламента ФРГ и член ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Немецкий политик подчеркнул, что сегодняшний кризис ударит по экономике Европейского союза, если последний не отменит непродуктивные ограничительные меры против Кремля. Поэтому Гердт намеревается поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:26

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