Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Moto E6s с двойной камерой





Относящийся к начальному уровню Moto E6s может похвастаться процессором MediaTek Helio P22 с 8 ядрами ARM Cortex-A53, а также имеет 6,1-дюймовый экран IPS Max Vision, получивший поддержку HD+. Разрешение дисплея устройства составило 1560 х 720 точек, тогда как соотношение сторон равняется 19,5:9. Аппарат также функционирует с графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320, в качестве ОС предусмотрена Android 9 Pie. Способности фронтальной камеры ограничены 5 Мп, она располагается в небольшом экранном вырезе. Основная камера состоит из модулей на 13 и 2 Мп, а дактилоскопический сканер располагается на задней панели устройства.Moto E6s имеет 2 Гб ОЗУ и флеш-накопитель на 32 ГБ. Производитель упоминает наличие адаптера Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, порта Micro-USB и гнезда для наушников на 3,5 мм. Емкость батареи составит 3000 мАч.