Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель наклонилась, чтобы взять Василису, но тут у неё выпал живот





Участники проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко продолжают изощряться, чтобы привлечь к своим персонам как можно больше внимания, но в итоге их желание быть востребованными в соцсетях только создало им новые проблемы. Теперь в интернете вновь говорят о том, что Ольга водит всех без исключения за нос. Более того, вспомнили и о первой беременности звезды «Дом-2». Многие уверены, что и Василису участница телестройки не вынашивала под сердцем, а вместо нее этим занималась суррогатная мать. А ее живот и сейчас не настоящий.На этот раз Ольга не совсем удачно потянулась к маленькой Василисе, чтобы взять ее на руки, а в итоге у нее просто вывалился живот. Так, в интернете обсуждают скриншот, где на одном снимке у Ольги Рапунцель просто необъятный живот, а на другом он и вовсе отсутствует, когда звезда тянется к дочери.