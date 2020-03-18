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Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель наклонилась, чтобы взять Василису, но тут у неё выпал живот

Звезда скандального проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель наклонилась не совсем удачно - у нее выпал накладной живот. Во время перелета на Сейшелы семья Дмитренко пыталась рассказать в Сети о каждом своем шаге, но в итоге эта затея им вышла боком.
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель наклонилась, чтобы взять Василису, но тут у неё выпал живот

Участники проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко продолжают изощряться, чтобы привлечь к своим персонам как можно больше внимания, но в итоге их желание быть востребованными в соцсетях только создало им новые проблемы. Теперь в интернете вновь говорят о том, что Ольга водит всех без исключения за нос. Более того, вспомнили и о первой беременности звезды «Дом-2». Многие уверены, что и Василису участница телестройки не вынашивала под сердцем, а вместо нее этим занималась суррогатная мать. А ее живот и сейчас не настоящий.

На этот раз Ольга не совсем удачно потянулась к маленькой Василисе, чтобы взять ее на руки, а в итоге у нее просто вывалился живот. Так, в интернете обсуждают скриншот, где на одном снимке у Ольги Рапунцель просто необъятный живот, а на другом он и вовсе отсутствует, когда звезда тянется к дочери.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:32

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