Курс евро стал ниже на 44 копейки
Курс евро по отношению к рублю стал ниже на 44 копейки. По данным Банка России, изменения коснулись и курса доллара.
Курс евро к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, уменьшился на 44 копейки и теперь составляет 82,3 денежных единиц. Курс доллара стал ниже на 23 копейки, сейчас он равен 73 рублям. Цена бивалютной корзины, которую рассчитали эксперты, снизилась с 19 марта на 33 копейки, составив почти 78 рублей.
Как ранее предсказывали специалисты, пандемия коронавируса окажет значительное влияние на экономику. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, кризис оказался более масштабным, чем казалось вначале, тем не менее, власти всех стран борются с его последствиями.
Курс евро к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, уменьшился на 44 копейки и теперь составляет 82,3 денежных единиц. Курс доллара стал ниже на 23 копейки, сейчас он равен 73 рублям. Цена бивалютной корзины, которую рассчитали эксперты, снизилась с 19 марта на 33 копейки, составив почти 78 рублей.
Как ранее предсказывали специалисты, пандемия коронавируса окажет значительное влияние на экономику. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, кризис оказался более масштабным, чем казалось вначале, тем не менее, власти всех стран борются с его последствиями.
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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:50