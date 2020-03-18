«Официальный выходной»: Крым празднует шестую годовщину воссоединения с Россией





Согласно официальной информации, шестая годовщина пройдет под девизом «Наше будущее – в наших руках», подразумевая сознательный выбор крымчан развивать и улучшать единую страну. Праздничные мероприятия начнутся с торжественного возложения цветов к монументу «Народного ополчения всех времен», после чего будут выставлены детские рисунки и поделки. Также на полуострове состоится автопробег по маршруту Симферополь – Севастополь и высадка аллеи.Жители и гости Крыма смогут посетить концерт и поучаствовать в развлекательной шоу-программе на выставке ретро автомобилей и современных эксклюзивных моделей на горе Гасфорте.Как известно, решение о присоединении Крыма к России было принято на референдуме в 2014 года. Голосование проходило в соответствии с международным правом и Уставом ООН.