Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 2016 года





Курс американской валюты вырос до 79,22 рублей, после чего рост замедлился до 77,33 рублей. Если говорить о курсе евро, то он взлетел на 2,64% до 85,09 рублей. На таком уровне европейскую валюту фиксировали в последний раз в феврале четыре года назад.Во время проведения торгов индекс РТС снизился ниже 900 пунктов. Это было впервые с конца лета 2016 года. Индекс Мосбиржи опустился на 1,7%, если сравнивать его с уровнем закрытия торгов предыдущего дня. Эти показатели стремительно падают на фоне снижения стоимости майских фьючерсов «черного золота» Brent.