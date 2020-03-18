Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 2016 года
Согласно данным Московской биржи, курс доллара впервые с зимы 2016 года превысил 79 рублей. Сообщается, что буквально в первые минуты на торговой площадке курс доллара по отношению к российскому рублю вырос сразу на 5%, если сравнивать с уровнем открытия предыдущих торгов.
Курс американской валюты вырос до 79,22 рублей, после чего рост замедлился до 77,33 рублей. Если говорить о курсе евро, то он взлетел на 2,64% до 85,09 рублей. На таком уровне европейскую валюту фиксировали в последний раз в феврале четыре года назад.
Во время проведения торгов индекс РТС снизился ниже 900 пунктов. Это было впервые с конца лета 2016 года. Индекс Мосбиржи опустился на 1,7%, если сравнивать его с уровнем закрытия торгов предыдущего дня. Эти показатели стремительно падают на фоне снижения стоимости майских фьючерсов «черного золота» Brent.
Курс американской валюты вырос до 79,22 рублей, после чего рост замедлился до 77,33 рублей. Если говорить о курсе евро, то он взлетел на 2,64% до 85,09 рублей. На таком уровне европейскую валюту фиксировали в последний раз в феврале четыре года назад.
Во время проведения торгов индекс РТС снизился ниже 900 пунктов. Это было впервые с конца лета 2016 года. Индекс Мосбиржи опустился на 1,7%, если сравнивать его с уровнем закрытия торгов предыдущего дня. Эти показатели стремительно падают на фоне снижения стоимости майских фьючерсов «черного золота» Brent.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:50