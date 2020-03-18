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Светлана Ходченкова рассказала, почему не едет на съемки в Голливуд: "Нет желания ждать у моря погоды"

Светлана Ходченкова рассказала, что ей часто поступают предложения сняться в проектах иностранных режиссеров. Актриса поэтому объяснила, почему не едет на съемки в Голливуд.

Новое интервью со Светланой Ходченковой пролило свет на карьерные предпочтения знаменитой артистки. Звезда сообщила, что зарубежные киноделы время от времени присылают ей сценарии и хотят видеть в своих картинах. До сих пор актриса не нашла американского проекта, в котором пожелала бы принять участие. Кроме того, Ходченкова удовлетворена собственными успехами в российском шоу-бизнесе, поскольку регулярно получает интересные предложения.

Хотя знаменитость не ставит перед собой цель завоевать Голливуд, она отмечает, что съемки в фильмах «Росомаха: Бессмертный» и «Шпион, выйди вон!» предоставили ей бесценный опыт. Известно, что за последние годы Ходченковой удалось поучаствовать в создании 12 кинокартин и телесериалов, которые повысили интерес публики к её персоне. Звезда экрана добавила, что несмотря на плотный рабочий график, у неё всегда есть время на отдых, о чем говорит недавняя поездка на Бали.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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