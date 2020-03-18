РФ предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов





Кроме этого, сейчас стороны обсуждают потенциальную реализацию единой счетной палаты, суда, налоговой, таможни, а также регуляторов в сфере производства и транспорта. В ходе переговоров представители РФ и Белоруссии говорили о возможном введении единой валюты Союзного государства. Формирование подобных органов значится в некой 31-й дорожной карте. Пока что вышеназванные страны пребывают на стадии создания плана по их разработке. Существует вероятность, что в будущем объединение затронет оборону, банки, правоохранительные органы и в некоторой степени законодательство.Ранее сообщалось, что Минск заявил о необходимости совместной с Москвой борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В МИД белорусской республики попросили не закрывать границы между этими странами и сообща бороться с болезнью.