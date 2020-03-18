Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах РФ за сутки





В отечественном штабе по противодействию COVID-19 проинформировали, что за прошедшие 24 часа заражение коронавирусом наблюдалось в пятнадцати субъектах РФ. Четырех больных госпитализировали в Москве, а по два инфицированных поступили в инфекционные отделения госпиталей Самарской, Тверской и Калининградской областей. Единичные случаи регистрировали в Подмосковье, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Свердловской, Нижегородской, Архангельской, Ярославской областях, а также Красноярском крае, Татарстане и Хакасии. По словам медиков, все пациенты подхватили болезнь после посещения стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.По предварительной информации, госпитализированные находятся в изолированных помещениях под пристальным наблюдением врачей. Кроме того, был установлен круг лиц, с которыми зараженные контактировали за последние две недели. Всего в РФ насчитывается 114 индивидов с COVID-19. Пятерых из них уже выписали из медучреждений, в числе которых был итальянский студент, находившийся в больнице Боткина в Петербурге. У 106 сограждан недуг не вызывает осложнений, а их состояние не переходит в тяжелое.