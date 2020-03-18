АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах РФ за сутки

За прошедшие сутки на территории РФ зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом. Известно, что инфицированных выявили в 15 регионах страны.
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах РФ за сутки

В отечественном штабе по противодействию COVID-19 проинформировали, что за прошедшие 24 часа заражение коронавирусом наблюдалось в пятнадцати субъектах РФ. Четырех больных госпитализировали в Москве, а по два инфицированных поступили в инфекционные отделения госпиталей Самарской, Тверской и Калининградской областей. Единичные случаи регистрировали в Подмосковье, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Свердловской, Нижегородской, Архангельской, Ярославской областях, а также Красноярском крае, Татарстане и Хакасии. По словам медиков, все пациенты подхватили болезнь после посещения стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

По предварительной информации, госпитализированные находятся в изолированных помещениях под пристальным наблюдением врачей. Кроме того, был установлен круг лиц, с которыми зараженные контактировали за последние две недели. Всего в РФ насчитывается 114 индивидов с COVID-19. Пятерых из них уже выписали из медучреждений, в числе которых был итальянский студент, находившийся в больнице Боткина в Петербурге. У 106 сограждан недуг не вызывает осложнений, а их состояние не переходит в тяжелое.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Жасмин не против общения старшего сына Михаила со своим бывшим…
Курс евро стал ниже на 44…
Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 2016…
В продаже появилась новая версия Huawei Nova…
«10 перелетов в маске»: Вера Брежнева показала свою экипировку от…
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах РФ за…
Ученый заявил о необходимости освоения космоса из-за пандемии…
Глава Сбербанка рассказал о "наиболее экстремальном сценарии" кризиса в…
Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о…
Эксперты сообщили о подорожании автомобилей с пробегом в…
Коллеги поддержали Любовь Успенскую после конфликта с Татьяной…
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал снимки в честь своего 33-летия и подвёл личные итоги…
Hyundai представила седьмое поколение седана…
Елизавета и Гарри Галкины рассказали о своих методах профилактики коронавируса: "Нужно пить чай и мыть руки с…
В МГУ намерены создать вакцину от коронавируса за три…
«Не много на себя берешь?»: Ксению Собчак раскритиковали за «президентские амбиции» к 2036…
«Какая грязь!»: Эдита Пьеха опровергла интимные отношения с Муслимом…
"Черепашья шея": Хейтеры раскритиковали Евгению Феофилактову за чрезмерное использование фильтров в…
Эксперты «Росконтроля» назвали самые популярные продукты во время эпидемии…
Эксперты составили ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 900 тыс.…
Ольга Зарубина на программе "На самом деле" потеряла сознание, узнав об изменах возлюбленного с ее…
Ученые: Астероид Рюгу образовался во время "космического ДТП" из обломков пористого небесного…
Викторию Боню не пустили в самолет с огромным тортом: "Некомпетентные…
Джиган воссоединился с Оксаной Самойловой и детьми после лечения в…
Последние новости: От коронавируса в Китае умерли 3237…
Австрийский курорт Ишгль стал эпицентром распространения коронавируса в…
Эпидемиолог из Японии Сато Акихиро назвал безопасное расстояние между людьми при пандемии…
Звезда «Дом-2» Николай Должанский передумал жениться на…
Просмотреть все новости