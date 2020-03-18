«Ледяная купель»: Анастасия Волочкова поделилась «христианским» средством от коронавируса

44-летняя знаменитая артистка России продолжает по-прежнему удивлять поклонников в социальных сетях. В одной из последних записей балерина наглядно продемонстрировала собственный метод борьбы с коронавирусом. Анастасия Волочкова буквально забралась в купель, наполненную холодной водой, и приложила куски льда к своей груди. По словам танцовщицы, такая процедура является «прекрасной защитой не только от заболеваний, но и от безумия многих людей, а также от любого негатива».Несмотря на то, что ввиду многочисленных оскорблений со стороны хейтеров Анастасия Волочкова закрыла комментарии к посту, как недоброжелатели, так и поклонники находят способ написать свой отклик на других сайтах. Некоторые отметили, что купель предназначена для таинства крещения в Христианской церкви, потому метод балерины может действительно оказаться эффективным в свете крестопоклонной недели Великого поста.В то же время другие фанаты обсуждают черный тейп на плече артистки, который заметили на фото.