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«Ледяная купель»: Анастасия Волочкова поделилась «христианским» средством от коронавируса

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась «христианским» средством для борьбы с коронавирусом. В крестопоклонную неделю, 18-го марта, танцовщица опубликовала фотографию, на которой запечатлена в ледяной купели, укрепляющей не только иммунитет, но и здоровый рассудок.
«Ледяная купель»: Анастасия Волочкова поделилась «христианским» средством от коронавируса

44-летняя знаменитая артистка России продолжает по-прежнему удивлять поклонников в социальных сетях. В одной из последних записей балерина наглядно продемонстрировала собственный метод борьбы с коронавирусом. Анастасия Волочкова буквально забралась в купель, наполненную холодной водой, и приложила куски льда к своей груди. По словам танцовщицы, такая процедура является «прекрасной защитой не только от заболеваний, но и от безумия многих людей, а также от любого негатива».

Несмотря на то, что ввиду многочисленных оскорблений со стороны хейтеров Анастасия Волочкова закрыла комментарии к посту, как недоброжелатели, так и поклонники находят способ написать свой отклик на других сайтах. Некоторые отметили, что купель предназначена для таинства крещения в Христианской церкви, потому метод балерины может действительно оказаться эффективным в свете крестопоклонной недели Великого поста.

В то же время другие фанаты обсуждают черный тейп на плече артистки, который заметили на фото.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:19

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