Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о коронавирусе





Специалист порекомендовал по возможности использовать гарнитуру или стараться браться за телефон рукой, которая больше ни к чему не прикасается. По словам Комаровского, особую опасность представляют смартфоны с металлическим корпусом, так как задерживают инфекцию дольше всего.Комаровский отметил, что обращаться в медицинские органы нужно только в случае наличия основных симптомов коронавируса. При ОРВИ лучше ограничиться звонком лечащему врачу. Также рекомендуется проветривать комнату, есть как можно больше витаминов и употреблять профилактические препараты.Пока такой метод передачи коронавируса не доказан. Комаровский отметил, что заразиться можно из-за поцелуев.Комаровский заявил, что коронавирус не умирает при температуре в 27 или 30 градусов. Кипяток также не помогает.Подобные приборы и другие средства времен СССР не помогают от коронавируса. Комаровский отметил, что использование «синей лампы» определенно полезно для пенсионеров, которые будут тратить время на процедуру, а не на прогулки по рынкам или улицам.Для большинства людей вирус не опасен, однако все могут стать переносчиками бактерий. По словам Комаровского, можно быть уверенным в себе, но продолжать следовать правилам карантина.Комаровский отметил, что людям с ослабленным иммунитетом необходимо быть максимально осторожными. В то же время, прямая связь с ним отсутствует, так как речь идет об износе организма с возрастом.По словам Комаровского, детям можно практически все, но не стоит забывать, что речь идет о карантине, а не о каникулах. Они могут стать переносчиками коронавируса, у которых не будет даже четких симптомов.Комаровский порекомендовал делать прививки, но не забывать о карантине. Если ситуация требует немедленного обращения в врачу в конкретное время, то стоит все же последовать рекомендациям специалистов.Специалист порекомендовал просто связаться с лечащим врачом и получить от него консультации по дальнейшим действиям. Идти на прием в поликлинику в данном случае не обязательно и даже опасно.Полная версия ответов на вопросы Комаровского доступна на его официальной странице в Instagram.