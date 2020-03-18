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Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о…
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Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский ответил на 25 основных вопросов о коронавирусе. Их все задали подписчики страницы специалиста в Instagram. Журналисты издания "Дни24" выделили 10 основных вопросов, которые актуальны во время эпидемии COVID-19.
Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о коронавирусе

Как быть с мобильным телефоном?

Специалист порекомендовал по возможности использовать гарнитуру или стараться браться за телефон рукой, которая больше ни к чему не прикасается. По словам Комаровского, особую опасность представляют смартфоны с металлическим корпусом, так как задерживают инфекцию дольше всего.

Куда бежать при симптомах?

Комаровский отметил, что обращаться в медицинские органы нужно только в случае наличия основных симптомов коронавируса. При ОРВИ лучше ограничиться звонком лечащему врачу. Также рекомендуется проветривать комнату, есть как можно больше витаминов и употреблять профилактические препараты.

Передается ли коронавирус половым путем?

Пока такой метод передачи коронавируса не доказан. Комаровский отметил, что заразиться можно из-за поцелуев.

Помогает ли при коронавирусе горячая вода?

Комаровский заявил, что коронавирус не умирает при температуре в 27 или 30 градусов. Кипяток также не помогает.

Помогают ли «синие лампы» от коронавируса?

Подобные приборы и другие средства времен СССР не помогают от коронавируса. Комаровский отметил, что использование «синей лампы» определенно полезно для пенсионеров, которые будут тратить время на процедуру, а не на прогулки по рынкам или улицам.

Не приуменьшают ли опасность COVID-19?

Для большинства людей вирус не опасен, однако все могут стать переносчиками бактерий. По словам Комаровского, можно быть уверенным в себе, но продолжать следовать правилам карантина.

Как быть людям с ослабленным иммунитетом?

Комаровский отметил, что людям с ослабленным иммунитетом необходимо быть максимально осторожными. В то же время, прямая связь с ним отсутствует, так как речь идет об износе организма с возрастом.

Можно ли детям гулять по улицам?

По словам Комаровского, детям можно практически все, но не стоит забывать, что речь идет о карантине, а не о каникулах. Они могут стать переносчиками коронавируса, у которых не будет даже четких симптомов.

Плановая вакцинация

Комаровский порекомендовал делать прививки, но не забывать о карантине. Если ситуация требует немедленного обращения в врачу в конкретное время, то стоит все же последовать рекомендациям специалистов.

Обращаться к врачу с симптомами ОРВИ не обязательно?

Специалист порекомендовал просто связаться с лечащим врачом и получить от него консультации по дальнейшим действиям. Идти на прием в поликлинику в данном случае не обязательно и даже опасно.

Полная версия ответов на вопросы Комаровского доступна на его официальной странице в Instagram.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:19

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