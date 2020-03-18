Наталья Водянова и Антуан Арно могут отменить свадьбу на фоне коронавируса

Известно, что супермодель Наталья Водянова и сын миллиардера Антуан Арно планировали свадьбу в начале лета, но в связи с введением карантина во Франции они могут отменить мероприятие. Мать знаменитости рассказала, что торжество должно было пройти в регионе Шампань, а среди приглашенных числятся около 300 человек. Однако теперь свадьба оказалась под вопросом, поскольку даже такое количество гостей может стать опасным для здоровья в связи с пандемией коронавируса. В Сети предположили, что пара может отложить церемонию или сделать ее домашней, существенно сократив список гостей.На данный момент власти Франции не разрешают проведения мероприятий, где могут собраться больше 1 тысячи человек.