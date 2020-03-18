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В продаже появилась новая версия Huawei Nova 5z

Компания Huawei недавно заявила о выходе новой версии смартфона Nova 5z. Теперь гаджет можно приобрести по сниженной цене в цветовом варианте Aurora.

Смартфон Nova 5z после выхода на рынок вызвал небывалый ажиотаж среди покупателей благодаря внушительным характеристикам при низкой цене. Теперь китайский бренд сообщил о снижении стоимости устройства, которое выйдет в продажу с новым оттенком корпуса Aurora. Последний можно оценить с помощью недавно опубликованного тизера. Комплектация с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти теперь стоит 195 долларов США, а версия с 6/128 ГБ обойдется покупателям в дополнительные 30 долларов США.

Huawei Nova 5z оснащен передовым процессором Kirin 810, разработанным с учетом 7-нанометровой технологии. Дисплей гаджета получил диагональ на 6,26 дюйма и разрешение 2340 х 1080 пикселей. Передняя камера порадует клиентов своим 32-мегапиксельным датчиком изображения. А вот основной объектив отличился четырьмя модулями с конфигурацией в 48 + 8 + 2 + 2 мегапикселя. Huawei Nova 5z также имеет разъем 3,5 мм и USB-C, аккумулятор, емкостью 4000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:42

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