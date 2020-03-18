Певица Жасмин не против общения старшего сына Михаила со своим бывшим мужем

Заслуженная артистка Российской Федерации и Дагестана Сара Шор, более известная как Жасмин, впервые вышла замуж в 1996 году за московского ресторатора Вячеслава Семендуева, вложившего значительные усилия и средства для вхождения начинающей певицы в отечественный шоу-бизнес. Согласно известной информации, в 2006 году исполнительница подала на развод из-за физического насилия со стороны мужа, что громко обсуждалось в прессе.На данный момент Жасмин состоит в браке с молдавским политиком и миллионером, с которым воспитывает двоих общих детей и старшего сына от первого супруга. Несмотря на большую разницу в возрасте между наследниками, певица убеждена в гармоничности своей семьи., - отмечает звезда. В то же время исполнительница призналась, что очень долго не рассказывала дочери о том, что у Михаила другой отец. Но узнав, Маргарита смогла принять известие, «хоть и с трудом».По словам певицы, она многие годы не поддерживает связь с Вячеславом Семендуемым и не имеет никакого желания ее наладить. Однако исполнительница вовсе не препятствует общению старшего сына с бывшим мужем, так как в свои 22 он в праве «самостоятельно решать, как ему поступать».