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Певица Жасмин не против общения старшего сына Михаила со своим бывшим мужем

Российская певица и фотомодель Жасмин в недавнем интервью сообщила, что не против общения своего первенца Михаила с Вячеславом Семендуевым. По словам артистки, она много лет не поддерживает связь с бывшим мужем, но ее старший сын достаточно взрослый, чтобы поступать так, как считает нужным.
Певица Жасмин не против общения старшего сына Михаила со своим бывшим мужем

Заслуженная артистка Российской Федерации и Дагестана Сара Шор, более известная как Жасмин, впервые вышла замуж в 1996 году за московского ресторатора Вячеслава Семендуева, вложившего значительные усилия и средства для вхождения начинающей певицы в отечественный шоу-бизнес. Согласно известной информации, в 2006 году исполнительница подала на развод из-за физического насилия со стороны мужа, что громко обсуждалось в прессе.

На данный момент Жасмин состоит в браке с молдавским политиком и миллионером, с которым воспитывает двоих общих детей и старшего сына от первого супруга. Несмотря на большую разницу в возрасте между наследниками, певица убеждена в гармоничности своей семьи. «Старшему 22 года, средней - 8, младшему - 3, и мне кажется, это здорово. Взрослому ребенку можно доверить меньших», - отмечает звезда. В то же время исполнительница призналась, что очень долго не рассказывала дочери о том, что у Михаила другой отец. Но узнав, Маргарита смогла принять известие, «хоть и с трудом».

По словам певицы, она многие годы не поддерживает связь с Вячеславом Семендуемым и не имеет никакого желания ее наладить. Однако исполнительница вовсе не препятствует общению старшего сына с бывшим мужем, так как в свои 22 он в праве «самостоятельно решать, как ему поступать».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:50

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