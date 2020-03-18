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В NASA рассматривают отказ от проекта лунной орбитальной станции

В NASA высказались о возможности отменить проект лунной орбитальной станции. Этот шаг позволить сэкономить время реализации программы по колонизации Луны и ресурсы.

В новой лунной программе предусматривалось строительство орбитальной станции на поверхности земного спутника. Площадка впоследствии могла бы служить своего рода промежуточным пунктом между Землей и Луной. Теперь сотрудники NASA предполагают отказ от этой идеи в пользу сохранения ресурсов, также это ускорит появление на спутнике станции.

На данный момент сотрудники NASA пытаются найти другие способы переправки астронавтов на лунную поверхность, минуя орбитальную станцию. При этом окончательное решение будет приниматься только после того, как специалисты предложат достойную альтернативу актуальному сценарию реализации космической программы.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:57

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