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Эксперты сообщили о подорожании автомобилей с пробегом в России

Эксперты предупредили о подорожании автомобилей на вторичном рынке России. По их словам, цены на модели с пробегом вырастут в несколько раз.

Сообщается о повышении стоимости не только на новые транспортные средства, но и машины с пробегом. Согласно предварительной информации, рост цен составит 5-20%. Как отметили эксперты, вся сложность в том, что автомобили дорожают с начала года. Так как ситуация становится критической, дилеры не могут задержать повышение стоимости авто на вторичном рынке России. Возможно, это спровоцирует снижение продаж и приостановление роста цен летом. Тем не менее, главный пересмотр ценников случится в конце этого года.

Вышеназванные ситуации повлекут за собой ухудшение экономики, которая уже находится не в благоприятном состоянии по причине эпидемии коронавируса, распространяющейся по всему миру. Не стоит забывать и о подорожании доллара, а также падении стоимости нефти.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:12

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