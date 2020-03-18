Эксперты сообщили о подорожании автомобилей с пробегом в России





Сообщается о повышении стоимости не только на новые транспортные средства, но и машины с пробегом. Согласно предварительной информации, рост цен составит 5-20%. Как отметили эксперты, вся сложность в том, что автомобили дорожают с начала года. Так как ситуация становится критической, дилеры не могут задержать повышение стоимости авто на вторичном рынке России. Возможно, это спровоцирует снижение продаж и приостановление роста цен летом. Тем не менее, главный пересмотр ценников случится в конце этого года.Вышеназванные ситуации повлекут за собой ухудшение экономики, которая уже находится не в благоприятном состоянии по причине эпидемии коронавируса, распространяющейся по всему миру. Не стоит забывать и о подорожании доллара, а также падении стоимости нефти.