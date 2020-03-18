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Ученый заявил о необходимости освоения космоса из-за пандемии COVID-19

Российский ученый заявил о необходимости создания поселений на Марсе и Луне из-за пандемии COVID-19. По словам эксперта, человечество уже обладает технологиями для полноценного освоения космоса.
Ученый заявил о необходимости освоения космоса из-за пандемии COVID-19

Как считает представитель Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, в случае угрозы цивилизации со стороны пандемии коронавируса единственным спасением станет колонизация Луны и Марса. Помимо распространения патогена, Земля испытывает множество других проблем, вроде истощения ресурсов и глобального потепления. Поэтому освоение космоса может снизить риск гибели человечества от рукотворных, природных и других факторов.

Ионин утверждает, что космическая программа должна стать первостепенным интересом государств-членов G20. Накопленные знания и технологии вполне могут претворить мечты многих фантастов в реальность. Они лишь нуждаются в финансировании, которое должно идти не от национальных агентств, а объединенной коалиции стран. Стоит отметить, что число зараженных коронавирусом во всем мире выросло до 198 тысяч человек, а летальных случаев - до 7,9 тысяч.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:27

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