Ученый заявил о необходимости освоения космоса из-за пандемии COVID-19
Российский ученый заявил о необходимости создания поселений на Марсе и Луне из-за пандемии COVID-19. По словам эксперта, человечество уже обладает технологиями для полноценного освоения космоса.
Как считает представитель Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, в случае угрозы цивилизации со стороны пандемии коронавируса единственным спасением станет колонизация Луны и Марса. Помимо распространения патогена, Земля испытывает множество других проблем, вроде истощения ресурсов и глобального потепления. Поэтому освоение космоса может снизить риск гибели человечества от рукотворных, природных и других факторов.
Ионин утверждает, что космическая программа должна стать первостепенным интересом государств-членов G20. Накопленные знания и технологии вполне могут претворить мечты многих фантастов в реальность. Они лишь нуждаются в финансировании, которое должно идти не от национальных агентств, а объединенной коалиции стран. Стоит отметить, что число зараженных коронавирусом во всем мире выросло до 198 тысяч человек, а летальных случаев - до 7,9 тысяч.
Как считает представитель Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, в случае угрозы цивилизации со стороны пандемии коронавируса единственным спасением станет колонизация Луны и Марса. Помимо распространения патогена, Земля испытывает множество других проблем, вроде истощения ресурсов и глобального потепления. Поэтому освоение космоса может снизить риск гибели человечества от рукотворных, природных и других факторов.
Ионин утверждает, что космическая программа должна стать первостепенным интересом государств-членов G20. Накопленные знания и технологии вполне могут претворить мечты многих фантастов в реальность. Они лишь нуждаются в финансировании, которое должно идти не от национальных агентств, а объединенной коалиции стран. Стоит отметить, что число зараженных коронавирусом во всем мире выросло до 198 тысяч человек, а летальных случаев - до 7,9 тысяч.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:27