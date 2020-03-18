Ученый заявил о необходимости освоения космоса из-за пандемии COVID-19





Как считает представитель Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, в случае угрозы цивилизации со стороны пандемии коронавируса единственным спасением станет колонизация Луны и Марса. Помимо распространения патогена, Земля испытывает множество других проблем, вроде истощения ресурсов и глобального потепления. Поэтому освоение космоса может снизить риск гибели человечества от рукотворных, природных и других факторов.Ионин утверждает, что космическая программа должна стать первостепенным интересом государств-членов G20. Накопленные знания и технологии вполне могут претворить мечты многих фантастов в реальность. Они лишь нуждаются в финансировании, которое должно идти не от национальных агентств, а объединенной коалиции стран. Стоит отметить, что число зараженных коронавирусом во всем мире выросло до 198 тысяч человек, а летальных случаев - до 7,9 тысяч.