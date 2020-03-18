Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал снимки в честь своего 33-летия и подвёл личные итоги года

Прошедший год в жизни Дмитрия Тарасова оказался весьма насыщенным. Футболист, наконец, смог получить долгожданную работу. Спортсмен заключил контракт с казанским клубом «Рубин». Правда, спустя всего три дня после подписания договора его настигло несчастье, и он прямо во время тренировки сломал ногу. В итоге Дмитрию пришлось делать операцию, ради которой он летал в Италию.Так, Дмитрий Тарасов разместил в Сети фото, которые у него ассоциируются с праздником. Также он написал о том, что на протяжении всего дня анализировал происходящее с ним в прошедшем году и понял, было сложно, и пришлось пережить немало испытаний. Также он отметил, что их с семьей ждут великие дела.Поздравила своего супруга и Анастасия Костенко, которая разместила публикацию с поздравлением в стихах. Она отметила, что главное - они с Дмитрием вместе, а все остальное - ерунда, и пожелала ему в дальнейшем побед.