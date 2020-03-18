АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

«10 перелетов в маске»: Вера Брежнева показала свою экипировку от коронавируса

Популярная певица Вера Брежнева показала свою экипировку для защиты от заражения коронавируса в личном блоге Instagram. Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в маске и оверсайз костюме.
«10 перелетов в маске»: Вера Брежнева показала свою экипировку от коронавируса

По словам телеведущей, в марте 2020 года ей пришлось осуществить десять перелетов, несмотря на эпидемию коронавируса. Чтобы защитить себя от заражения, Вера Брежнева предприняла необходимые меры безопасности, надев медицинскую маску в тон костюму casual. Для путешествия певица выбрала однотонную футболку, поверх которой надела оверсайз худи цвета хаки с объемным капюшоном.

Поклонники отметили, что образ звезды выполнен в ее любимых оливковых оттенках. Также фанаты оставили многочисленные комплименты о «естественной красоте, которую не скроет даже объемный костюм и отсутствие макияжа». В то же время сама Вера Брежнева в подписи к фотографии больше акцентировала внимание на мерах предосторожности, чем на собственной привлекательности. «Карантин – для всех один. Так я пролетела все свои 10 перелетов. И антисептик», - отметила поп-исполнительница.

Как известно, 38-летняя Вера Брежнева 17-го марта вернулась домой из гастрольного тура в США и Канаде. Также певица успела увидеться с дочкой Соней, проживающей в Лос-Анджелесе до закрытия международного сообщения из-за коронавируса.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Жасмин не против общения старшего сына Михаила со своим бывшим…
Курс евро стал ниже на 44…
Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 2016…
В продаже появилась новая версия Huawei Nova…
«10 перелетов в маске»: Вера Брежнева показала свою экипировку от…
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах РФ за…
Ученый заявил о необходимости освоения космоса из-за пандемии…
Глава Сбербанка рассказал о "наиболее экстремальном сценарии" кризиса в…
Доктор Комаровский ответил на 25 важных вопросов о…
Эксперты сообщили о подорожании автомобилей с пробегом в…
Коллеги поддержали Любовь Успенскую после конфликта с Татьяной…
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал снимки в честь своего 33-летия и подвёл личные итоги…
Hyundai представила седьмое поколение седана…
Елизавета и Гарри Галкины рассказали о своих методах профилактики коронавируса: "Нужно пить чай и мыть руки с…
В МГУ намерены создать вакцину от коронавируса за три…
«Не много на себя берешь?»: Ксению Собчак раскритиковали за «президентские амбиции» к 2036…
«Какая грязь!»: Эдита Пьеха опровергла интимные отношения с Муслимом…
"Черепашья шея": Хейтеры раскритиковали Евгению Феофилактову за чрезмерное использование фильтров в…
Эксперты «Росконтроля» назвали самые популярные продукты во время эпидемии…
Эксперты составили ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 900 тыс.…
Ольга Зарубина на программе "На самом деле" потеряла сознание, узнав об изменах возлюбленного с ее…
Ученые: Астероид Рюгу образовался во время "космического ДТП" из обломков пористого небесного…
Викторию Боню не пустили в самолет с огромным тортом: "Некомпетентные…
Джиган воссоединился с Оксаной Самойловой и детьми после лечения в…
Последние новости: От коронавируса в Китае умерли 3237…
Австрийский курорт Ишгль стал эпицентром распространения коронавируса в…
Эпидемиолог из Японии Сато Акихиро назвал безопасное расстояние между людьми при пандемии…
Звезда «Дом-2» Николай Должанский передумал жениться на…
Просмотреть все новости