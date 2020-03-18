«10 перелетов в маске»: Вера Брежнева показала свою экипировку от коронавируса

По словам телеведущей, в марте 2020 года ей пришлось осуществить десять перелетов, несмотря на эпидемию коронавируса. Чтобы защитить себя от заражения, Вера Брежнева предприняла необходимые меры безопасности, надев медицинскую маску в тон костюму casual. Для путешествия певица выбрала однотонную футболку, поверх которой надела оверсайз худи цвета хаки с объемным капюшоном.Поклонники отметили, что образ звезды выполнен в ее любимых оливковых оттенках. Также фанаты оставили многочисленные комплименты о «естественной красоте, которую не скроет даже объемный костюм и отсутствие макияжа». В то же время сама Вера Брежнева в подписи к фотографии больше акцентировала внимание на мерах предосторожности, чем на собственной привлекательности., - отметила поп-исполнительница.Как известно, 38-летняя Вера Брежнева 17-го марта вернулась домой из гастрольного тура в США и Канаде. Также певица успела увидеться с дочкой Соней, проживающей в Лос-Анджелесе до закрытия международного сообщения из-за коронавируса.