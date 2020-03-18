Коллеги поддержали Любовь Успенскую после конфликта с Татьяной Плаксиной

По словам королевы русского шансона, ей потребовалось время, чтобы оправиться после недавнего скандала. При этом представители российской эстрады решили встать на сторону Любови Успенской в связи с историей с ее наследницей. В эфире одной из передач Татьяна Плаксина обвинила мать в рукоприкладстве и заявила, что та не давала ей жить свободно. Как отмечала сама артистка, они никогда не поднимала руку на своего ребенка, но не стала скрывать, что конфликт между ними все же был. Тем не менее, ни о каком применении силы по отношению к дочери не могло быть и речи. Комментируя случившееся, исполнительница обратила внимание на то, что журналисты тоже внесли свою лепту в распространение скандала.Как считают близкие коллеги Успенской, в скором времени она забудет обо всей этой неприятной истории. Ольга Орлова, обращаясь к певице, напомнила, что многие люди готовы ее поддержать. К словам телеведущей присоединилась Лолита Милявская, Николай Басков и Олег Газманов. Последний призвал артистку «плюнуть» на все и не огорчаться.