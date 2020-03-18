"Черепашья шея": Хейтеры раскритиковали Евгению Феофилактову за чрезмерное использование фильтров в Instagram
Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова старается всегда появляться на публике и перед своими фанатами в самом выгодном свете. Тем не менее, регулярно бывшая проектантка попадает под критику со стороны хейтеров. Недавно они заметили, якобы звезда слишком увлекается фильтрами в Instagram.
Евгения Феофилактова не появляется перед фанатами без макияжа, а на всех снимках выглядит, словно на обложке глянцевого журнала. Тем не менее, ее постоянно упрекают за использование фотошопа и увлечение процедурами по поддержанию молодости. Вероятно, чтобы развеять слухи, звезда вышла в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы своих фанатов.
Тем не менее, Евгению Феофилактову хейтеры не оставили в покое и в этот раз. Многие стали писать, что экс-участница проекта "Дом-2" использует слишком много фильтров, но даже они не могут скрыть ее настоящий возраст, а выдает модель "черепашья шея". Отвечать на колкие комментарии бывшая избранница Антона Гусева не стала.
Евгения Феофилактова не появляется перед фанатами без макияжа, а на всех снимках выглядит, словно на обложке глянцевого журнала. Тем не менее, ее постоянно упрекают за использование фотошопа и увлечение процедурами по поддержанию молодости. Вероятно, чтобы развеять слухи, звезда вышла в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы своих фанатов.
Тем не менее, Евгению Феофилактову хейтеры не оставили в покое и в этот раз. Многие стали писать, что экс-участница проекта "Дом-2" использует слишком много фильтров, но даже они не могут скрыть ее настоящий возраст, а выдает модель "черепашья шея". Отвечать на колкие комментарии бывшая избранница Антона Гусева не стала.