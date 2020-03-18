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Hyundai представила седьмое поколение седана Elantra

Компания Hyundai представила в Калифорнии новую гибридную Elantra. Седьмое поколение седана получило увеличенные габариты, спортивный дизайн и систему помощи водителю.

Elantra 2021 года демонстрирует последние амбиции Hyundai, в том числе фирменный стиль Sensuous Sportiness, гибридную технологию электромобилей и первое в своем классе беспроводное подключение Android Auto с поддержкой Apple CarPlay. Благодаря новой форме автомобиль больше напоминает купе, чем седан. Основными переменами стали стильные фары и поворотники, вмонтированные в широкоугольную решетку радиатора. Производство новинки начнется осенью на корейских и американских предприятиях, а продажи стартуют в четвертом квартале 2020 года.

Интерьер решили оснастить 10,25-дюймовым дисплеем для мультимедийного центра, аудиосистемой Bose с 8 динамиками и электронным ключом, который позволяет удаленно блокировать, активировать и управлять автомобилем. Наконец, под капотом можно найти 2-литровый двигатель V4, мощностью в 147 л. с. и 179 Нм крутящего момента, который дополняется вариатором. Кроме того, в наличии есть гибридная модификация с 1,6-литровым мотором GDI и электрической установкой, чья суммарная мощность составляет 139 «лошадей» и 264 Нм. Стоимость седана варьируется от 18 до 22,3 тысяч долларов США.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:48

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