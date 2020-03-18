Елизавета и Гарри Галкины рассказали о своих методах профилактики коронавируса: "Нужно пить чай и мыть руки с мылом"

Гарри Галкин посоветовал в первую очередь пить много горячего, в частности, чай, поскольку коронавирус “боится” его. Также он считает эффективным чеснок, который нужно просто разложить под дверью. Важным методом профилактики Елизавета Галкина назвала тщательное мытье рук с мылом, отметив, что недостаточно “просто сбрызнуть”.Чтобы обезопасить себя от болезни, дочь телеведущего советует не выходить из дома. На опубликованных Максимом Галкиным кадрах также запечатлена Алла Пугачева, которая завтракала в семейном кругу.В комментариях поклонники звезды осыпали комплиментами умение его детей излагать информацию, а также многие назвали Елизавету и Гарри Галкиных талантливыми.