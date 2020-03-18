В МГУ намерены создать вакцину от коронавируса за три месяца





Сотрудник МГУ уточнила, что новая технология будет основана на работе незаразного для человека вируса, распространяющегося на растениях. Он “оклеивается” белками, чтобы защититься от патогена SARS-CoV-2, провоцирующего CoVID-19. Данные сферические частицы могут послужить носителями для антигенов любого рода вирусов, поскольку имеют подходящую для этого поверхность. Научные работы с участием данного растительного вируса начались в 2010 году, но заготовка оказалась подходящей для разработки вакцины от коронавируса. Успех его работы основан на том, что указанные частицы имеют похожую на сам патоген структуру, но будут нести выздоровление. Проходивший на поверхности эксперимент при высоких показателях хлорида натрия показал стабильность антигена. При этом вакцина не нуждается в особом хранении, поскольку частицы не видоизменяются даже при комнатной температуре.Благодаря простой культивации и отсутствия необходимости применения сложных методов обработки эта вакцина станет дешевой.