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Ольга Зарубина на программе "На самом деле" потеряла сознание, узнав об изменах возлюбленного с ее дочерью

Ольга Зарубина, бывшая жена Александра Малинина, стала героиней шоу "На самом деле", где хотела выяснить, правда ли ее возлюбленный Николай Какунин изменил избраннице с ее дочерью Кирой. В итоге после проверки на детекторе лжи актриса потеряла сознание.
Ольга Зарубина на программе "На самом деле" потеряла сознание, узнав об изменах возлюбленного с ее дочерью

Ольга Зарубина в эфире программы "На самом деле" рассказала о своих подозрениях касательно возлюбленного - танцора Николая Какунина. Женщина заметила, что ее дочь стала краситься дома, "будто в театр собралась", а ранее ходила в пижаме. Звезде не нравилось поведение наследницы, а также то, как она общается с избранником матери. Чтобы опровергнуть или подтвердить догадки, Зарубина вызвала родственников на детектор лжи.

Также в программе Ольга Зарубина рассказала, что однажды застала дочь на руках у своего мужа, сидящего на кухне. Тогда мужчина оттолкнул наследницу, она упала, но объяснить внятно, что произошло, не смог. Детектор лжи показал, что мужчина и Кира Зарубина целовались, а сама героиня передачи об этом не знала. Дочь продолжает общаться, помимо этого, и со своим отцом - Александром Малининым, несмотря на недовольство матери.

Узнав правду, Ольга Зарубина была шокирована. Она отметила, что живет вместе с Николаем Какуниным, но домой в этот день пускать его не собирается. Более того, актрисе стало плохо, и она начала терять сознание. Дочь Кира спасла ее, поднеся к лицу нашатырный спирт.

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Добавил: Joker Сегодня, 10:02

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