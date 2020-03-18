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«Какая грязь!»: Эдита Пьеха опровергла интимные отношения с Муслимом Магомаевым

Эдита Пьеха высказала свое возмущение по поводу сериала о Муслиме Магомаеве, где были показаны их страстные интимные отношения. По словам певицы, между ней и актером никогда не возникало подобной близости.
«Какая грязь!»: Эдита Пьеха опровергла интимные отношения с Муслимом Магомаевым

Как сказала знаменитость, создатели проекта собрали подобный материал ради привлечения большего внимания. При этом в описываемое время в сериале Эдита Пьеха состояла в браке с Александром Броневицким. Выяснилось, что артистка и Магомаев даже не были друзьями.

«Я даже не знаю, каким он был человеком», - заявила 82-летняя звезда отечественной эстрады и посоветовала обратиться по данному вопросу к жене Муслима Магометовича Тамаре Синявской. Исполнительница уверяет, что все пикантные эпизоды в сериале по замыслу создателей должны были заинтересовать телезрителей.

Брат актера поддержал позицию Пьехи и отметил, что в фильме некоторые события придуманы. Сейчас съёмки киноленты подходят к концу. Главную роль в ней сыграл Милош Бикович, а в супругу Магомаева перевоплотилась Ирина Антоненко, набравшая лишний вес ради съёмок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:20

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