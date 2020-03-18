«Какая грязь!»: Эдита Пьеха опровергла интимные отношения с Муслимом Магомаевым





Как сказала знаменитость, создатели проекта собрали подобный материал ради привлечения большего внимания. При этом в описываемое время в сериале Эдита Пьеха состояла в браке с Александром Броневицким. Выяснилось, что артистка и Магомаев даже не были друзьями., - заявила 82-летняя звезда отечественной эстрады и посоветовала обратиться по данному вопросу к жене Муслима Магометовича Тамаре Синявской. Исполнительница уверяет, что все пикантные эпизоды в сериале по замыслу создателей должны были заинтересовать телезрителей.Брат актера поддержал позицию Пьехи и отметил, что в фильме некоторые события придуманы. Сейчас съёмки киноленты подходят к концу. Главную роль в ней сыграл Милош Бикович, а в супругу Магомаева перевоплотилась Ирина Антоненко, набравшая лишний вес ради съёмок.