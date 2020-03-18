Эксперты «Росконтроля» назвали самые популярные продукты во время эпидемии коронавируса
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроля» назвали самые популярные продукты во время коронавируса. Согласно проведенным исследованиям, граждане России в первую очередь закупают крупы и консервы.
На протяжении десятилетий гречка не уступает свою лидирующую позицию среди отечественных потребителей. Эксперты выяснили, что после объявления ВОЗ о всемирной пандемии, крупы, в том числе пшено и рис, буквально моментально раскупались в супермаркетах. Сотрудники магазинов не успевали выставлять новые партии на прилавок, из-за чего создавалось ложное впечатление о дефиците товаров.
В то же время «Росконтроль» призывает потребителей быть внимательными и обязательно обращать внимание на срок годности, целостность упаковки и условия хранения продуктов в магазине. По словам специалистов, все факторы производства и реализации играют важную роль, поскольку из-за превышения допустимой нормы влажности воздуха или температуры товар может преждевременно испортиться.
Эксперты сообщили, что самыми популярными продуктами в период эпидемии также стали макароны и консервы, которые представляют потенциальную угрозу для здоровья потребителя. Как и крупы, они быстро портятся в ненадлежащих условиях хранения и не выдерживают резких перепадов температур. В то же время, несмотря на 5-летний срок годности мясных, овощных и рыбных изделий в банках, в них легко развиваются патогенные бактерии, вызывающие отравление и ботулизм.
Напоследок «Росконтроль» предостерег от покупок вздутых консервов, круп и макарон с нарушением целостности упаковки, а также любых товаров с истекающим сроком годности, сообщает издание "Live24".
На протяжении десятилетий гречка не уступает свою лидирующую позицию среди отечественных потребителей. Эксперты выяснили, что после объявления ВОЗ о всемирной пандемии, крупы, в том числе пшено и рис, буквально моментально раскупались в супермаркетах. Сотрудники магазинов не успевали выставлять новые партии на прилавок, из-за чего создавалось ложное впечатление о дефиците товаров.
В то же время «Росконтроль» призывает потребителей быть внимательными и обязательно обращать внимание на срок годности, целостность упаковки и условия хранения продуктов в магазине. По словам специалистов, все факторы производства и реализации играют важную роль, поскольку из-за превышения допустимой нормы влажности воздуха или температуры товар может преждевременно испортиться.
Эксперты сообщили, что самыми популярными продуктами в период эпидемии также стали макароны и консервы, которые представляют потенциальную угрозу для здоровья потребителя. Как и крупы, они быстро портятся в ненадлежащих условиях хранения и не выдерживают резких перепадов температур. В то же время, несмотря на 5-летний срок годности мясных, овощных и рыбных изделий в банках, в них легко развиваются патогенные бактерии, вызывающие отравление и ботулизм.
Напоследок «Росконтроль» предостерег от покупок вздутых консервов, круп и макарон с нарушением целостности упаковки, а также любых товаров с истекающим сроком годности, сообщает издание "Live24".
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:12