«Не много на себя берешь?»: Ксению Собчак раскритиковали за «президентские амбиции» к 2036 году





Несколько дней назад Ксения Собчак поздравила своего товарища с днем рождения. Так как из-за нынешней эпидемиологической ситуации поздравить лично невозможно, она разместила поздравление Михаилу Ульянову, известному продюсеру и организатору мероприятий, на своей странице в социальной сети Instagram.Ксения опубликовала совместное с Михаилом фото, и под ним написала, что если через 16 лет она станет президентом, первым репрессирует молодого человека. По её словам, он был свидетелем дебюта Собчак в роли ведущей 20 лет назад. Журналистка посчитала бесценным схожее чувство юмора и ироничное отношение к себе. В заключении ведущая пожелала Михаилу Ульянову счастья.К этому посту Ксения Собчак получила огромное количество комментариев, на которые вряд ли могла рассчитывать. Поклонников зацепила её фраза об участии в президентских выборах. Как отмечали подписчики, которые голосовали за неё, будучи подростками, такое не может повториться с повзрослевшими людьми. Один из подписчиков интересовался у теледивы: